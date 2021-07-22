Ковидные такси в Улан-Удэ перевезли более восьми тысяч человек

Заявки на перевозку поступают через врачей



С 17 июня по 20 июля в Улан-Удэ отработано 6798 заявок на транспортировку больных коронавирусом. Таким образом, услугами ковидного такси за этот небольшой срок воспользовалось 8280 человек.



Как сообщает управление по ЧС администрации Улан-Удэ, в настоящее время на линии задействовано 28 автомобилей. Все они оборудованы плотными перегородками между водителем и задними пассажирскими местами.



Обобщением и распределением заявок, маршрутом движения, оповещением водителей, а также информированием пациентов о времени прибытия такси, занимается дежурный единой дежурно-диспетчерской службы.



Общая координация водителей производится через мессенджеры «Вайбер» и «Ватсап».



- Заявки на перевозку поступают через врачей. Именно врач определяет необходимость транспортировки на КТ или госпитализацию, направляет в минздрав примерное время и дату приема, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Специальную обработку транспорта производит ООО «Биофарм» три раза в день: перед выходом на рейс в 08.00, во время обеда в 13.00 и в конце рабочего дня. Тестирование водителей на COVID-19 будет проводиться каждые 10 дней. Результаты тестирования от 17 июня у всех водителей отрицательные.



Муниципальный контракт, действующий до 15 августа, заключен с ООО «Автомаяк» на общую сумму 3,5 млн. руб.



