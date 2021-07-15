В Бурятии прививочная кампания набирает обороты

Крупные предприятия защищают от коронавируса своих сотрудников



В Бурятии продолжается прививочная кампания от коронавируса. Так, по данным республиканского министерства здравоохранения на 13 июля, завершили вакцинацию 152 834, или 21 % от численности взрослого населения. Первым компонентом привито 30 % жителей республики.



В Улан-Удэ завершили вакцинацию почти 72 тысячи человек, в районах республики - почти 81 тысяча. В тройку лидеров среди центральных районных больниц вошли Окинская центральная районная больница (ЦРБ) с показателем населения, завершившего вакцинацию - 37%. Далее - Мухоршибирская ЦРБ с 31%. Замыкает тройку Баунтовская ЦРБ с показателем 28 %. В этих больницах вторым компонентом привито 1465, 5067 и 1712 человек из числа взрослого населения.



Наименьшие показатели у Иволгинской ЦРБ. Здесь вторым компонентом привито лишь 10%, или 4,3 тысячи человек.



Также вакцинация проводится на предприятиях республики. В числе ведущих из них Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России». По данным на 8 июля, более 30% сотрудников завода уже получили первый компонент вакцины от коронавируса, вторым компонентом привито 23% сотрудников.



На территории предприятия работает здравпункт, в котором работники накануне или в день вакцинации могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител и сделать прививку от ковида.



Все вакцинируемые перед прививкой заполняют анкету, в которой указывают информацию о своих хронических заболеваниях и принимаемых медикаментах. После обследования – измерения давления, проверки температуры и уровня кислорода в крови – врач даёт допуск к вакцинации.



- Для нас крайне важно, чтобы каждый работник предприятия имел возможность привиться от коронавируса и защитить себя. Вакцинация – один из самых эффективных способов избежать заболевания, либо тяжёлого течения болезни. Особенно это касается людей старшего возраста. От доступности вакцины, от сознательности заводчан зависит здоровье всего коллектива и стабильность работы предприятия, – отметил управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике на Улан-Удэнском авиационном заводе был усилен комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



На заводе реализуются все необходимые профилактические меры по рекомендациям Роспотребнадзора: на территории введён масочный режим, температура измеряется с помощью тепловизоров, в корпусах установлены санитайзеры, введены дополнительные меры по дезинфекции помещений. Особое внимание уделяется уборке столовой, мест общего пользования. В пунктах питания введён гибкий график обеденного перерыва для недопущения чрезмерного скопления сотрудников.



Также своевременно медицинские обследования и вакцинацию проходят специалисты управления федеральных автодорог «Южный Байкал». Для предотвращения распространения COVID-19 92 % специалистов управления были переведены на удалённую работу.



- Подрядные организации, выполняющие дорожные работы, также следят за состоянием здоровья своих сотрудников, соблюдая все необходимые меры. Информация о количестве вакцинируемых в регионе размещается правительством Бурятии на его официальном сайте и в аккаунтах в соцсетях, - сообщили в пресс-службе управления.



Коллективный иммунитет вырабатывают в Группе компаний «Титан».



- На сегодня первостепенная задача для нас - это к 1 сентября иметь коллективный иммунитет 80%. Сейчас показатель компании составляет 54,2%, большинство из которых привитые сотрудники, а также перенёсшие заболевание. Есть сотрудники, которые имеют медотвод. С ними тоже идёт работа, чтобы к 1 сентября на это был предоставлен медицинский документ. Радует, что сотрудники охотно участвуют в вакцинации, осознавая всю степень ответственности перед своими коллегами, клиентами компании, родными, - сказала Татьяна Линник, директор по персоналу ГК «Титан».



В «Титане» заботятся не только о своих сотрудниках, но и о населении. Здесь в торговом центре «Мёд» развернули мобильный пункт вакцинации, тем самым поддерживая прививочную кампанию.



- Осознавая важность вакцинирования, было принято решение поддержать прививочную компанию и для удобства наших посетителей организовать в нашем торгово-развлекательном центре соответствующие пункты. С середины июня, ежедневно с понедельника по субботу, порядка 150 улан-удэнцев вакцинируются в наших пунктах, имея возможность выбора между двумя видами вакцины, - прокомментировал директор ТРЦ «Мёд» Павел Насухин.



Здесь также заботятся о посетителях, соблюдая антиковидные требования.



- Кроме того, мы несём ответственность за безопасность наших посетителей, поэтому в обязательном порядке в ТРЦ обрабатываются все поверхности, в том числе и покупательские тележки, произведено разделение потоков при входе в ТРЦ, установлены санитайзеры для обработки рук, рециркуляторы, на входе по необходимости выдаются маски. Все наши сотрудники ежедневно при приходе на работу проходят термометрию, работают масках и перчатках, которые меняются ежечасно, - добавил Павел Насухин.



В Бурятском отделении Сбербанка на данный момент 57% сотрудников получили вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), в планах поэтапное вакцинирование всего коллектива.



- С начала пандемии банк предпринял все меры защиты персонала от COVID-19. Во всех офисах банка установлены рециркуляторы воздуха, размещены антисептики и введён масочный режим. Часть сотрудников Сбера переведена на удалённый режим работы, а те, кто работает очно, регулярно сдают ПЦР-тесты на выявление COVID-19 и ведут системный контроль за состоянием своего здоровья. Также банк проводит тесты на наличие антител у уже переболевших сотрудников и привитых. При недостаточном количестве антител сотрудники проходят вакцинацию. Наши сотрудники ежедневно работают с большим потоком клиентов, поэтому вакцинация имеет огромное значение, - прокомментировал Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.



Программа вакцинации в Бурятском отделении Сбербанка является государственной. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник по предварительной записи. Перед процедурой каждый пациент проходит обязательный врачебный осмотр и заполняет анкету о состоянии здоровья.



Ранее заявлялось, что план вакцинации в Бурятии – 431 580 вакцинированных до осеннего эпидсезона.

