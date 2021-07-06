Бурятскую воду из-под крана продавали под видом питьевой байкальской

Воду продавали в центральные регионы России



В Бурятии суд признал незаконной деятельность предприятия по производству бутилированной воды. Предприятие производило «питьевую байкальскую воду», вот только набирали её не из скважин, а просто из-под крана.



Грубые нарушения законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения выявила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.



- Розлив воды осуществлялся из централизованного водопровода в отсутствие декларации о соответствии на продукцию, санитарно-эпидемиологического заключения, контроля качества питьевой воды и используемых упаковочных материалов. Непосредственное производство бутилированной воды осуществлялось не прошедшими медицинский осмотр работниками, в условиях, не позволяющих производить уборку помещений с моющими и дезинфицирующими средствами, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Вода из-под крана в дальнейшем представлялась как природная питьевая вода, полученная из озера Байкал. Воду продавали в центральной и западной частях России.



На сегодня деятельность по производству бутилированной воды на предприятии признана незаконной и запрещена до устранения нарушений.

