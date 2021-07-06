Воду продавали в центральные регионы России
В Бурятии суд признал незаконной деятельность предприятия по производству бутилированной воды. Предприятие производило «питьевую байкальскую воду», вот только набирали её не из скважин, а просто из-под крана.
Грубые нарушения законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения выявила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
- Розлив воды осуществлялся из централизованного водопровода в отсутствие декларации о соответствии на продукцию, санитарно-эпидемиологического заключения, контроля качества питьевой воды и используемых упаковочных материалов. Непосредственное производство бутилированной воды осуществлялось не прошедшими медицинский осмотр работниками, в условиях, не позволяющих производить уборку помещений с моющими и дезинфицирующими средствами, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Вода из-под крана в дальнейшем представлялась как природная питьевая вода, полученная из озера Байкал. Воду продавали в центральной и западной частях России.
На сегодня деятельность по производству бутилированной воды на предприятии признана незаконной и запрещена до устранения нарушений.
Бурятскую воду из-под крана продавали под видом питьевой байкальской
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