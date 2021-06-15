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В Бурятии после введённых ограничений готовят помощь для бизнеса

В Бурятии после введённых ограничений готовят помощь для бизнеса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Минпромторг собирает данные о закрытых во время третьей волны коронавируса предприятиях

Уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев обратился к владельцам бизнеса, чью деятельность пришлось приостановить из-за ограничительных мер.

- В связи с последними решениями оперштаба по борьбе с ковидом глава Бурятии поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки для предпринимателей, деятельность которых приостановлена, - сообщил Чингис Матхеев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для оценки размера необходимой помощи нужны фактические цифры по каждому отдельному предприятию. Планируется сделать максимально точный расчёт и определить возможности по оказанию поддержки. На данный момент идёт сбор информации по линии профильных министерств и отраслевых объединений.

- Чтобы обеспечить максимальный охват среди пострадавших предпринимателей, прошу всех тех, чей бизнес подвергся временному закрытию, заполнить таблицу по форме и отправить в Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ в ближайшее время. Е-mail: torg@minprom.govrb.ru, - обратился Чингис Матхеев.

Таблица включает в себя информацию о компании, количестве сотрудников, средней заработной плате, коммунальных платежей и кредитных обязательствах.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 15 июня в Бурятии были приняты дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Закрыли парки, скверы и общественные зоны. Приостановлена работа бассейнов, фитнес-клубов и прочих спортивных сооружениях. Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.

Прекратили работу массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники.

Ещё ранее в Бурятии были закрыты театры и кинотеатры, аттракционы, детские игровые зоны, фудкорты в ТРЦ. 
правительство РБ коронавирус предприниматели
 
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