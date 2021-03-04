В Бурятии предъявили обвинение главе компании «Энком»

Следователи раскрыли подробности дела директора электросетевой компании «Энком» Сергея Иванова



На 61-летнего руководителя сетевых компаний Сергея Иванова, бывшего депутата Улан-Удэнского горсовета, возбудили уголовное дело. Он обвиняется в невыплате заработной платы, а также в преднамеренном банкротстве.



- В результате собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, с 1 октября 2019 по 1 октября 2020-го управленец сетевых компаний ООО «Энком», ООО «ЭлекС», ООО «Нетрон» не перечислял работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты, в том числе расчёт при увольнении.



- Также с 1 января 2015 по 31 декабря 2020-го руководитель, оказывая услуги по передаче электроэнергии, в полном объёме не перечислял полученные в счёт оплаты за предоставленные услуги средства в адрес ПАО «Россети Сибирь Бурятэнерго». Также не производил уплату налогов и сборов ООО «Энком», - сообщили в следственном управлении.



Следователи пришли к выводу, что обвиняемый создавал условия, влекущие невозможность погашения задолженности перед кредиторами за счёт имущества ООО «Энком». По версии следствия, обвиняемый вывел ликвидное имущество ООО «Энком», а также дебиторскую задолженность на общую сумму 43 110 290 рублей.



Следователи провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Наложен арест на имущество обвиняемого и возглавляемых им юридических лиц для обеспечения исковых требований не получивших зарплату работников.





