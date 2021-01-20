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Коллекторов, доставших улан-удэнку, наказали

Коллекторов, доставших улан-удэнку, наказали
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнку досаждали из-за несуществующего долга

В Бурятии к административной ответственности привлечено ООО «Национальная служба взыскания» – организация, включенная в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Арбитражный суд Бурятии признал вину организации и назначил ей административный штраф в размере 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.

С жалобами на действия коллекторского агентства в службу судебных приставов обратилась жительница Улан-Удэ. Сотрудники агентства досаждали её телефонными звонками и смс-сообщениями из-за несуществующего долга по оплаченному кредиту.

В службе судебных приставов составили протокол об административном правонарушении. Суд изучал представленные доказательства, в том числе детализацию звонков. В итоге суд назначил «Национальной службе взыскания» штраф в размере 55 тысяч рублей.

В адрес управления ФССП по Бурятии поступило письмо от заявительницы со словами благодарности.

- Я рада, что в нашем городе есть хорошо работающие люди - это дружный коллектив федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия. Спасибо за хорошую работу, - отмечает в своём письме женщина.

В 2020 году в Бурятии было направлено в суд 29 заявлений о привлечении коллекторских агентств к административной ответственности. 26 из них были удовлетворены, общая сумма штрафов составила 1 миллион 570 тысяч рублей.


судебные приставы коллекторские агентства
 
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