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В Улан-Удэ накрыли подпольную вечеринку

В Улан-Удэ накрыли подпольную вечеринку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейд в столице Бурятии проходил сегодня ночью 

Во время сегодняшнего ночного рейда была обнаружена подпольная вечеринка в увеселительном заведении по улице Тобольской. В отношении участников вечеринки составили протоколы.

По данным нашего источника, примерное количество находящихся в заведении человек составило около 80, возраст – от 19 до 40 лет. Также среди участников была компания взрослых женщин, которые отмечали какой-то праздник.

Участники вечеринки рассказали, что стоимость входа составляла 500 рублей. Они признались, что организаторы заранее собирали заявки – желающему нужно было выслать фото и ФИО, а также указать количество гостей с ним.

По словам источника, в рейде принимали участие полицейские, бизнес-омбудсмен Бурятии и др. Мероприятие проводилось примерно с 00:30 и до 3 часов.


вечеринки
 
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