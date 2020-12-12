В Улан-Удэ накрыли подпольную вечеринку

Рейд в столице Бурятии проходил сегодня ночью
Во время сегодняшнего ночного рейда была обнаружена подпольная вечеринка в увеселительном заведении по улице Тобольской. В отношении участников вечеринки составили протоколы.
По данным нашего источника, примерное количество находящихся в заведении человек составило около 80, возраст – от 19 до 40 лет. Также среди участников была компания взрослых женщин, которые отмечали какой-то праздник.
Участники вечеринки рассказали, что стоимость входа составляла 500 рублей. Они признались, что организаторы заранее собирали заявки – желающему нужно было выслать фото и ФИО, а также указать количество гостей с ним.
По словам источника, в рейде принимали участие полицейские, бизнес-омбудсмен Бурятии и др. Мероприятие проводилось примерно с 00:30 и до 3 часов.
На вопросы, связанные с недавними землетрясениями, «Байкал-Daily» ответил заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов
Рейд в столице Бурятии проходил сегодня ночью
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