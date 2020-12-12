В Улан-Удэ накрыли подпольную вечеринку

Во время сегодняшнего ночного рейда была обнаружена подпольная вечеринка в увеселительном заведении по улице Тобольской. В отношении участников вечеринки составили протоколы.По данным нашего источника, примерное количество находящихся в заведении человек составило около 80, возраст – от 19 до 40 лет. Также среди участников была компания взрослых женщин, которые отмечали какой-то праздник.Участники вечеринки рассказали, что стоимость входа составляла 500 рублей. Они признались, что организаторы заранее собирали заявки – желающему нужно было выслать фото и ФИО, а также указать количество гостей с ним.По словам источника, в рейде принимали участие полицейские, бизнес-омбудсмен Бурятии и др. Мероприятие проводилось примерно с 00:30 и до 3 часов.