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В Улан-Удэ мобильные группы взялись за «Capital Mall»

В Улан-Удэ мобильные группы взялись за «Capital Mall»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В «Capital Mall» выявили нарушения профилактических мер против коронавируса

10 декабря в ходе рейда мобильная группа выявила нарушения в торгово-развлекательном центре «Capital Mall», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- В центре в недостаточном объёме обеспечены противоэпидемические мероприятия: при входе в здание не обеспечен контроль наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания, в торговых павильонах нарушается масочный режим. Составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностных лиц. Также нарушения масочного режима в залах обслуживания покупателей зарегистрированы в торговом центре «Мегадом», - уточнили в правительстве.

Теперь «Capital Mall» ждут специальные дополнительные проверки. Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции будет проводить дополнительные контрольные мероприятия в отношении всех торговых центров, где фиксируются нарушения.

Мобильные группы продолжают ежедневные рейды в дневное и вечернее время.

За прошедшие сутки в Бурятии составлено 116 протоколов об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц. Работают мобильные группы по объектам туризма, транспорта, торговли, общепита и сферы потребительских услуг. Только по Улан-Удэ ежедневно в рейды выходит от девяти мобильных групп. За прошедшие сутки они проверили 240 объектов.


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