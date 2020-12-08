В Улан-Удэ составили протоколы на сотрудников «Л’Этуаль»

В Бурятии рассказали об итогах очередных рейдов мобильных групп



Мобильные группы в Бурятии проводят рейды и днём, и вечером. Объекты торговли, общепита и сферы потребительских услуг проверяют на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. За минувшие сутки было составлено 110 протоколов об административном правонарушении. Из них 34 нарушения выявили мобильные группы муниципалитетов, 47 – сотрудники МВД, 20 – сотрудники Росгвардии и девять – специалисты Государственной противопожарной службы, сообщили в правительстве Бурятии.



В Улан-Удэ за минувшие сутки контрольными мероприятиями было охвачено свыше 400 объектов торговли, общепита и сферы сервиса.



Мониторинг показывает, что наиболее часто выявляются нарушения в части несоблюдения дезинфекционного режима, масочного режима в помещениях с массовым пребыванием посетителей.



- Так, составлены протоколы в отношении должностных лиц в одном из торговых павильонов ТРЦ «Пионер» и магазина «Л’Этуаль» в ТРЦ «Capital Mall» из-за нарушений масочного режима в торговом зале. Также за нарушение масочного режима при обслуживании покупателей привлечён к административной ответственности индивидуальный предприниматель на сельскохозяйственном рынке «Стимул». Нарушение дезинфекционного режима выявлено среди торговых точек в ТЦ «Сагаан морин», - сообщили в правительстве Бурятии.



В магазине разливного пива «Bank Beer» у сотрудников отсутствовали медицинские книжки и справки об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19. Все материалы по выявленным нарушениям направлены в суд.

