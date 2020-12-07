В Бурятии с энергетиков взыскали в бюджет 37 млн

Энергетики проиграли дело на 37 миллионов в судах



В Баунтовском районе Бурятии прокурорская проверка выявили проблемы с субсидией на компенсацию затрат по поставке электроэнергии.



Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии предоставило бюджету Баунтовского эвенкийского района субсидию. Она выделена на компенсацию расходов поставщика электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями в удалённых населённых пунктах, где отсутствует централизованное электроснабжение. Сумма субсидии за 2018-2019 годы составила 67 млн рублей.



- Муниципальное образование предоставило субсидию обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь», осуществляющему поставку электроэнергии. Однако целевое освоение субсидии общество не выполнило. Электроэнергии было выработано меньше, чем предусмотрено нормативами, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



К ООО «Сибирь» предъявлен иск о возвращении суммы неиспользованной субсидии – 37 млн рублей – в бюджет района. Суд удовлетворил иск.



Однако энергетики пытали обжаловать приговор, отправившись в Верховный суд республики. Верховный суд решение районного суда оставил без изменения, жалобу ответчика без удовлетворения.

