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В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме

В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме
Бизнес,  Фото:epp.genproc.gov.ru
Прокуратура добивается возвращения земли на Байкале, отданной в аренду

Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор подал иск об истребовании земельного участка на берегу озера Байкал в селе Заречье Кабанского района Бурятии из владения ООО «Гринтур». Решением суда требования прокурора удовлетворены. На компанию возложены обязанности по приведению участка в первоначальное состояние и сносу возведённого строения.

- Администрация Кабанского района передала в аренду юридическому лицу на 49 лет участок площадью около 22 тыс. кв. м., расположенный в водоохранной зоне Байкала, который ранее не вовлекался в хозяйственную деятельность и фактически относился к категории незатронутых земель, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Кроме того, на этом участке расположен объект культурного наследия – стоянка древнего человека 7 тыс. лет до н.э. Освоение такой территории требует соблюдения дополнительных правил - проведения историко-культурной экспертизы, для того, чтобы безвозвратно не утратить ценные исторические объекты. Но даже эти обстоятельства не стали препятствием для передачи участка юридическому лицу.

В ходе судебного разбирательства ответчик требования прокурора не признавал. При этом представители фирмы частично демонтировали некапитальное строение.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило. У сторон есть право обжаловать его в вышестоящую инстанцию, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.


природохранная прокуратура Байкал
 
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