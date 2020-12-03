Прокуратура добивается возвращения земли на Байкале, отданной в аренду
Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор подал иск об истребовании земельного участка на берегу озера Байкал в селе Заречье Кабанского района Бурятии из владения ООО «Гринтур». Решением суда требования прокурора удовлетворены. На компанию возложены обязанности по приведению участка в первоначальное состояние и сносу возведённого строения.
- Администрация Кабанского района передала в аренду юридическому лицу на 49 лет участок площадью около 22 тыс. кв. м., расположенный в водоохранной зоне Байкала, который ранее не вовлекался в хозяйственную деятельность и фактически относился к категории незатронутых земель, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Кроме того, на этом участке расположен объект культурного наследия – стоянка древнего человека 7 тыс. лет до н.э. Освоение такой территории требует соблюдения дополнительных правил - проведения историко-культурной экспертизы, для того, чтобы безвозвратно не утратить ценные исторические объекты. Но даже эти обстоятельства не стали препятствием для передачи участка юридическому лицу.
В ходе судебного разбирательства ответчик требования прокурора не признавал. При этом представители фирмы частично демонтировали некапитальное строение.
В настоящее время решение суда в законную силу не вступило. У сторон есть право обжаловать его в вышестоящую инстанцию, уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В Бурятии стоянка древнего человека ушла частной фирме
Бизнес, Фото:
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