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Сбер представил Стратегию развития до 2023 года

Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
Бизнес, 
Руководители компании рассказали о планах и амбициях на ближайшие три года

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии 2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией. Сохранив позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, он расширил своё присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии. Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V, и сам создаёт уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Компания провела масштабное agile-преобразование, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года.

Главная цель Стратегии 2023 Сбера — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по формуле «2+2=5».

- Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему, - сообщил Герман Греф.

Ключевые финансовые цели Стратегии 2023:
- Рентабельность капитала (ROE) >17%;.
- Среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%;
- Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%;
- Уровень дивидендных выплат — 50%.

Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:
- Топ-3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии;
- Развитие цифровой платформы Platform V, которая остаётся ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера;
- Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям;
- Увеличение ипотечного портфеля более чем на 30% до 2023 года благодаря сервису ДомКлик;
- Использование к 2023 году в 100% процессов банка искусственного интеллекта;
- Выпустить свой СуперАпп и запустить собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейс в 2021 году;
- Рост корпоративного кредитного портфеля на 15% к концу 2023 года.

Более подробно о планах стратегии B2C рассказали заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Кирилл Царёв и старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

В частности, Кирилл Царёв отметил, что сейчас Сбер выдаёт 94% кредитов без данных от клиента, и в 2021 году продолжит наращивать данную долю. В III кв. 2020 года MAU ДомКлика от Сбера достигло 10 млн пользователей, к 2023 году число уникальных пользователей сервиса в месяц планируют увеличить более чем в 5 раз по сравнению с 2019 годом. При этом уже сейчас 97% заявок на кредиты рассматриваются в полностью автоматизированном режиме всего за 90 секунд. По планам стратегии, в 2023 году у мобильного приложения СберБанк Онлайн будет более 75 млн ежемесячных активных пользователей, а в digital-каналах Сбера будет совершаться не менее 65% продаж.

Одной из амбиций Стратегии 2023 является развитие продуктов благосостояния. Так за последние три года активы блока «Управление благосостоянием» Сбера выросли вдвое — до одного и семи триллиона рублей. Операционный доход увеличился на 57% — до 121 миллиарда рублей. Сегодня Сбер выбрало 19 миллионов клиентов по страхованию жизни и более 7 миллионов — по рисковому страхованию, а 9 миллионов клиентов доверили свои договоры обязательного пенсионного страхования. К 2023 году ожидается, что в структуре безналичных сбережений доля вкладов снизится до 81% процента, а самые высокие темпы роста ожидаются по брокерским счетам и открытым ПИФам — 14–17% в год. До 2023 года в структуре безналичных сбережений клиентов Сбера доля инвестиций вырастет с 13 до 23%. Рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 триллионов рублей. В 2023 году Сбер видит себя в рисковом страховании с двузначной долей рынка, что принесёт ему более 100 миллиардов рублей операционного дохода. Таким образом, совокупный операционный доход от инвестиционных и рисковых страховых продуктов составит более 200 млрд рублей — 8% общего операционного дохода Сбера.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» рассказал о стратегии в B2B. По его словам, сегодня почти 100% финансовых продуктов переведены в цифровой формат, а более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса доступны для клиентов. Около 250 тысяч самозанятых зарегистрировали бизнес через платформу «Своё дело». 80% опрошенных крупнейших клиентов банка готовы рассматривать Сбер в качестве партнёра для цифровизации своего бизнеса. К 2023-му году каждый третий новый клиент будет приходить через знакомство с нефинансовыми сервисами, ожидается рост корпоративного кредитного портфеля на 15%, а доход от трейдинговой онлайн-платформы Sberbank Markets покажет двукратный рост. Ей к 2023 году воспользуются более 40% крупнейших клиентов и финансовых институтов.

В своём выступлении Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркета рассказал о том, что пока рынок доставки продуктов в России находится на самом начальном этапе своего развития и поэтому имеет огромный потенциал. Только в этом году доля e-grocery в России лишь приблизится к 1%, в то время как на развитых рынках этот показатель достигает от 5 до 15%. При этом сам СберМаркет растёт стремительными темпами — более чем в 11 раз год к году и продолжит своё развитие в рамках экосистемы. Также он отметил, что конверсия бренда СберМаркета выше предыдущего бренда на 40%, а 64% заказов поступает от тех клиентов, которые пользуются сервисом регулярно. Оборот СберМаркета в III квартале 2020 года превысил 4 миллиарда 600 миллионов рублей.

В заключении выступил Александр Сысоев, основатель 2GIS, компании присоединившейся к экосистеме Сбера в августе 2020 года. Он сообщил, что за последние семь лет общее число пользователей 2ГИС в России выросло в четыре раза, а аудитория его мобильного приложения — в 11 раз. Выручка основной компании 2ГИС за 2019 год составляет более 4 млрд рублей по МСФО, а маржинальность бизнеса по EBITDA — 25%.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки Сбер
 
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