В Бурятии восстанавливаются объёмы кредитования малого бизнеса

Банки увеличили кредитование малого бизнеса



За июль-сентябрь 2020 года банки в Бурятии выдали малому и среднему бизнесу кредитов на сумму более 4,5 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2019 года объём выдач вырос на 19%, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.



- Объёмы кредитования малого и среднего бизнеса у нас в республике постепенно восстанавливаются. Мы видим, что третий месяц подряд новые выдачи превышают значения аналогичных периодов 2019 года. Тогда как в начале пандемии ежемесячно снижались. Интерес малого и среднего предпринимательства к банковским кредитам начал расти за счёт субсидирования процентной ставки по кредитам пострадавшему бизнесу, — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.



В целом за девять месяцев текущего года субъекты малого и среднего бизнеса в Бурятии получили от банков около 11 млрд рублей кредитов.

