Часы были куплены на рынке, а затем продавались в торговом центре
В Улан-Удэ предприниматель продавал поддельные наручные часы якобы известной марки «Patek Philippe». Полиция обнаружила продажу контрафактных часов в торговом павильоне на третьем этаже КТК «Galaxy» этим летом.
Правообладателем товарного знака «Патек Филипп» является компания «Patek Philippe SA Geneve». Представитель фирмы в ответ на запрос сообщил, что соглашений с улан-удэнским предпринимателям не заключалось. Экспертное заключение, вынесенное в конце сентября, подтвердило, что данная продукция является контрафактной.
- На представленном образце используются материалы, отличные по качеству от материалов, используемых производителем. Отсутствует оригинальная упаковка. Нанесённая маркировка не является оригинальной. Отсутствует паспорт на изделие. Представленный на исследование образец продукции правообладателем не сертифицировался, - отмечается в документах.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии обратилось в Арбитражный суд с тем, чтобы привлечь ИП к ответственности.
Выяснилось, что продаёт часы и аксессуары в павильоне сестра бизнесмена. Она купила злополучные часы на рынке. «О том, что наручные часы являются контрафактными, известно не было», - заявила женщина во время судебных разбирательств.
В результате предприниматель отделался предупреждением. Вещественные доказательства – наручные часы с нанесением товарного знака «Patek Philippe», упакованные в коробку чёрного цвета, уничтожат.
Справка:
Patek Philippe S.A. — швейцарская компания — производитель часов класса «люкс». Основана в 1839 году эмигрантом-поляком Антонием Патеком и Франсуа Чапеком. Часы этой марки — одни из самых дорогих серийных часов в мире. Символ фирмы — крест испанского ордена Калатравы; под этим же названием, Calatrava, выпускается «начальная» линейка моделей фирмы (от 10 тыс. долларов США).
В Улан-Удэ продавали поддельные часы «Patek Philippe»
Бизнес, Фото:
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