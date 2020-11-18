Предприниматели обещают одиночные пикеты в центре города, если их не услышат
Сегодня в Улан-Удэ несколько десятков предпринимателей собрались около торгового центра «Столичный», чтобы выразить протест против двухнедельного закрытия. Видео со встречи бизнесменов появилось в паблике ves_ulan_ude, ведутся также и прямые эфиры.
Накануне бизнес-сообщество отправило письмо главе Бурятии Алексею Цыденову. Люди просят только одного – возобновить работу.
- Наша резолюция – открыть, дать нам работать. Мы потратили свои деньги, мы приобрели санитайзеры, у нас имеются все необходимые средства. Нас берут и закрывают. Я конкретно говорю от обувщиков, в самый пик сезона нас закрыли, смысл нас открывать через две недели? Абсолютно никакого нет, - рассказала предпринимательница.
Особенно её и других собравшихся возмущает, что разрешено работать отдельным магазинам крупных сетей, попавших на федеральном уровне в список системообразующих.
- Федеральные сети работают, они забирают наших покупателей, которые вынуждены туда идти. А мы не можем работать, не можем открыться. Складывается такое впечатление, что против нас объединение, мы – слабое звено, - поделилась мнением представитель собравшегося бизнеса.
Предприниматели намерены сегодня стоять у «Столичного», а с завтрашнего дня обещают одиночные пикеты.
- Если нас не откроют завтра, то мы с завтрашнего дня будем с одиночными пикетами стоять ежедневно на площади, - пояснила женщина.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 16 ноября, в Бурятии на две недели приостановили работу торговых центров, объектов общепита, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования. Позже выяснилось, что касается запрет не всех торговых предприятий. К примеру, магазинов федерального уровня, у которых оборот более 15 млрд рублей в год и включенных в список системообразующих.
В Улан-Удэ предприниматели вышли с протестом
Бизнес, Фото:
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