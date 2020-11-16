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Работница улан-удэнского ТЦ: «Сильно вымотались за два дня»

Работница улан-удэнского ТЦ: «Сильно вымотались за два дня»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ажиотаж в эти выходные в торговых центрах был сравним с новогодним

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу и воскресенье улан-удэнцы ринулись в торговые центры за покупками. Ажиотаж был связан с новыми ограничительными мерами: сегодня, в понедельник на две недели закрыты все торговые центры, а также точки общепита, кинотеатры, бани, сауны, бассейны, салоны красоты, учреждения допобразования.


Продавцы-консультанты рассказывают, что такого наплыва клиентов не было уже давно.

- Люди рассказывали, что боялись продления карантина до конца года. За последнее время не было такого трафика, как в эти выходные. Раньше, когда клиентов было мало, мы немного расслабились, но за эти два дня сильно вымотались, - рассказала сотрудница торгового центра «Байкал-Daily».

Клиентский наплыв в выходные работники ТЦ сравнивают с новогодним. На кассах собиралась очередь, а водителям трудно было найти парковочные места.

- Обычно парковка была полупустая, но в выходные, как перед Новым годом, руководство поставило даже регулировщика, чтобы помогать автомобилистам, - добавляет девушка.

Ажиотаж был зафиксирован и в объектах общепита. Так, улан-удэнка выложил в Instagram видео с очередями на фуд-корте в «Форуме».

- Сегодня все решили поесть как в последний раз, - написала девушка.






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