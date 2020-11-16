Работница улан-удэнского ТЦ: «Сильно вымотались за два дня»





Продавцы-консультанты рассказывают, что такого наплыва клиентов не было уже давно.- Люди рассказывали, что боялись продления карантина до конца года. За последнее время не было такого трафика, как в эти выходные. Раньше, когда клиентов было мало, мы немного расслабились, но за эти два дня сильно вымотались, - рассказала сотрудница торгового центра «Байкал-Daily».Клиентский наплыв в выходные работники ТЦ сравнивают с новогодним. На кассах собиралась очередь, а водителям трудно было найти парковочные места.- Обычно парковка была полупустая, но в выходные, как перед Новым годом, руководство поставило даже регулировщика, чтобы помогать автомобилистам, - добавляет девушка.Ажиотаж был зафиксирован и в объектах общепита. Так, улан-удэнка выложил в Instagram видео с очередями на фуд-корте в «Форуме».- Сегодня все решили поесть как в последний раз, - написала девушка.