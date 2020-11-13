Сбер разработал онлайн-конструктор страховых рисков

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» модифицировала программу страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов. Оформляя кредит, клиент теперь может самостоятельно выбрать необходимые ему страховые риски.
- В начале этого года мы проводили исследование клиентского спроса и выявили заинтересованность клиентов в самостоятельном выборе страховых рисков. При этом самыми популярными рисками, от которых потенциальные заёмщики потребительских кредитов хотели бы застраховаться, стали риски потери работы и снижения оклада. Исходя из итогов исследования, мы модифицировали нашу программу и предложили заёмщикам Сбербанка полноценный онлайн-конструктор, по которому клиент сможет самостоятельно выбрать страховые риски... Сейчас эта программа доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн, в дальнейшем мы выведем её и в мобильное приложение, - рассказала Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.
Программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет. Подробности можно узнать на сайте «Сбербанк страхование жизни».
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.