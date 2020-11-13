Сбер разработал онлайн-конструктор страховых рисков

Программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет. Подробности можно узнать на сайте «Сбербанк страхование жизни».







Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.



Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» модифицировала программу страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов. Оформляя кредит, клиент теперь может самостоятельно выбрать необходимые ему страховые риски.- рассказала Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.