Предпринимателям возместят затраты на «коммуналку»
В Бурятии утверждён порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета предпринимателям, предоставляющим услуги аттракционов. Им возместят затраты по оплате коммунальных услуг. Субсидия предоставляется в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса аттракционы не работают с весны.
Министру финансов республики Всеволоду Мухину поручено внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.
В перечень коммунальных услуг входит: электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз жидких бытовых и твёрдых коммунальных отходов.
Распоряжение датировано 9 ноября и вступило в силу.
В Бурятии аттракционы получат компенсации
Бизнес, Фото:
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