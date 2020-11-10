В Бурятии аттракционы получат компенсации

Предпринимателям возместят затраты на «коммуналку»



В Бурятии утверждён порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета предпринимателям, предоставляющим услуги аттракционов. Им возместят затраты по оплате коммунальных услуг. Субсидия предоставляется в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса аттракционы не работают с весны.



Министру финансов республики Всеволоду Мухину поручено внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.



В перечень коммунальных услуг входит: электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз жидких бытовых и твёрдых коммунальных отходов.



Распоряжение датировано 9 ноября и вступило в силу.





