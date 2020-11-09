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«Победа» станет реже летать из Улан-Удэ в Москву

«Победа» станет реже летать из Улан-Удэ в Москву
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиропоток стал меньше

Авиакомпания «Победа» сокращает количество отправлений по маршруту «Москва - Улан-Удэ – Москва» с 18 ноября по 23 декабря. Причина в значительном снижении пассажиропотока, сообщили в минтрансе Бурятии.

Количество рейсов «Победы» сокращено с семи до пяти: отменены рейсы по средам и воскресеньям.

Как сообщал «Байкал-Daily», лоукостер «Победа» зашёл в Бурятию осенью 2017 года. Практически каждый рейс с первых дней был заполнен на 100%. «Победа» стала выполнять полёты в Бурятию ежедневно в 2018 году.
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