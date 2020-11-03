Были проверены торговые базы и ТЦ «Центральный»
Управление Роспотребнадзора и мобильные группы администрации Улан-Удэ обследовали предприятия розничной/оптовой торговли и точки общепита на территории торговых баз «Буркопсоюз», «Контакт», «Молпромсервис» и торгового комплекса «Центральный».
Всего обследовано 39 предприятий, в том числе 32 предприятия продовольственными и непродовольственными товарами, семь организаций общественного питания.
Выявлены нарушения.
- Нарушения выразились в ненадлежащей организации дезинфекционного режима на предприятиях торговли. В том числе отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств, антисептиков, нерегулярного проведения влажных уборок, «утреннего фильтра» работников перед началом работы, отсутствия разметки о соблюдении социального дистанцирования в 1,5-2 метра между людьми, несоблюдения работникам предприятий правил личной гигиены (отсутствие запаса СИЗ органов дыхания, условий для мытья рук персонала) и др., - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По результатам рейда возбуждены административные производства в отношении 11 хозяйствующих субъектов, в том числе в отношении трёх предприятий общественного питания, ТК «Центральный».
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно об антиковидных нарушениях в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ. Наложены штрафы на 1,7 млн рублей.
В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушения выявил Россельхознадзор
Были проверены торговые базы и ТЦ «Центральный»
В международной конференции по искусственному интеллекту примут участие 58 стран
Налоговая ставка по УСН будет снижена почти в шесть раз при переходе с ЕНВД
Альбина Дондитова скончалась после продолжительной болезни
Банк примет участие в совершенствовании механизма защиты карточных данных
Сервис позволяет пользователю оценить риск заболевания коронавирусом
По данным СМИ, у Александра Ивахинова был коронавирус
За пять месяцев мусор в селе вывозили только 20 раз
Бизнес, 31.10.2020
Удивительные работы запечатлели на улице Революции 1905 года
На ремонт электрооборудования было направлено свыше 512 млн рублей
Ситуация с масочным режимом в маршрутках стала лучше
В новом учебном году их выдали в 4 раза больше, чем в предыдущем
Контракт с поставщиком расторгнут через суд
Об этом сообщила налоговая служба