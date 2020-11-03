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В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях

В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Были проверены торговые базы и ТЦ «Центральный»

Управление Роспотребнадзора и мобильные группы администрации Улан-Удэ обследовали предприятия розничной/оптовой торговли и точки общепита на территории торговых баз «Буркопсоюз», «Контакт», «Молпромсервис» и торгового комплекса «Центральный».

Всего обследовано 39 предприятий, в том числе 32 предприятия продовольственными и непродовольственными товарами, семь организаций общественного питания.

Выявлены нарушения.

- Нарушения выразились в ненадлежащей организации дезинфекционного режима на предприятиях торговли. В том числе отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств, антисептиков, нерегулярного проведения влажных уборок, «утреннего фильтра» работников перед началом работы, отсутствия разметки о соблюдении социального дистанцирования в 1,5-2 метра между людьми, несоблюдения работникам предприятий правил личной гигиены (отсутствие запаса СИЗ органов дыхания, условий для мытья рук персонала) и др., - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По результатам рейда возбуждены административные производства в отношении 11 хозяйствующих субъектов, в том числе в отношении трёх предприятий общественного питания, ТК «Центральный».

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно об антиковидных нарушениях в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ. Наложены штрафы на 1,7 млн рублей.

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