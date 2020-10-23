Глава Бурятии рассказал о развёртывании дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19
В пятницу, 23 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом. В настоящий момент проводятся работы по перепрофилированию трёхзвёздочной гостиницы «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшее её название «Гэсэр») под стационар для долечивания пациентов с коронавирусом. В пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что таким образом будет создано 168 новых коек. Из них 14 будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
В настоящее время в республике функционирует 2187 коек для лечения больных с COVID-19. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развёртывание дополнительных 500 коек.
Зампред правительства России – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев озвучил основные вопросы отрасли здравоохранения Бурятии.
- Сегодня в республике пять компьютерных томографов. Это очень мало. Мы подготовим доклад на заседание федерального оперштаба – надо республике помогать. Есть дефицит по некоторым лекарственным препаратам, и есть проблемы со сроками проведения лабораторных исследований. По всем этим вопросам мы будем давать поручения минздраву, стараться как можно быстрее изменить ситуацию в лучшую сторону. Министерство здравоохранения задачу понимает, поэтому будем вместе работать над ней, - сообщил Юрий Трутнев.
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки в Бурятии заразились 212 человек, что стало очередным печальным рекордом.
В Улан-Удэ трёхзвёздочная гостиница станет ковидным стационаром
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