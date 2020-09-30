В Бурятии рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров

Закрытый из-за пандемии бизнес обратился к главе Бурятии с криком о помощи



Глава Бурятии Алексей Цыденов в среду, 30 сентября, провёл встречу с предпринимателями закрытых отраслей экономики в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Представители бизнеса республики, деятельность которых по-прежнему приостановлена из-за распространения коронавируса, рассказали о своих проблемах. На сегодняшний день в Бурятии ограничена деятельность кинотеатров, театров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей. А также бассейнов общего назначения, предприятий общественного питания, расположенных внутри многоэтажных торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие клиентов.



В республике насчитывается 234 таких организации, где трудоустроено около 1,5 тысяч сотрудников. Все они относятся к числу пострадавших отраслей и воспользовались как федеральными, так и региональными мерами поддержки: большинство получили льготные кредиты и субсидии на выплату зарплат, на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, воспользовались правом на отсрочку и сокращение арендной платы, отсрочку и освобождение от уплаты налогов и так далее.



- Мы не работаем шесть месяцев, накопленных долгов достаточно много: в течение всего этого времени кассы работают, сервера работают, проектор просто так выключить не можем в связи с техническими особенностями. А это расходы на электроэнергию. Персонал выходит, чтобы осуществлять надзор за оборудованием. Мы хотим открываться, и мы можем открываться с соблюдением всех необходимых мер, которые требует Роспотребнадзор. У нас весь персонал в масках, стоят санитайзеры, прекрасно работает система вентиляции с трёхкратным обменом воздуха. И мы можем следить за этим и контролировать, - сообщил о других расходах представитель кинотеатра Capital Cinema Иван Прахт.



Бизнесмены также рассказали об отсутствии возможности после окончания отсрочки платить ни по займам Фонда поддержки малого предпринимательства Бурятии, ни по коммерческим кредитам, сложности соблюдения взятых в рамках полученных мер поддержки обязательств по сохранению численности персонала.



В связи с этим глава Бурятии дал ряд поручений министерству промышленности и торговли республики: дать предприятиям, деятельность которых приостановлена, отсрочку по всем платежам в Фонд поддержки малого предпринимательства на полгода, просчитать для них возможность субсидирования коммунальных платежей и процентных ставок по коммерческим кредитам, а также части фонда заработной платы для организаций, которые взяли кредиты в рамках федеральной меры поддержки под 2% с условием сохранения рабочих мест.



Основной просьбой предпринимателей стало снятие ограничений на деятельность в их сфере. Глава республики сообщил, что показатели, установленные Роспотребнадзором не позволяют: на сегодняшний день в республике идёт прирост по заболеваемости.



- При этом прошу вопрос по открытию кинотеатров и общепита в торговых центрах вынести в понедельник на рассмотрение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Мы обязательно решение примем, - отметил Алексей Цыденов.



Также к главе Бурятии обратился тренер «Театра морских животных» Егор Кузьмин, который рассказал о проблемах организаций их профиля.



- Арендодатели хотят видеть от нас хоть какие-то платежи. А мы уже все, что можно было продали, только ради того, чтобы животных кормить. У нас есть на зиму стационарная база в Улан-Удэ - тёплое отапливаемое помещение. Но опять же, за которое капает аренда, - пояснил он, отметив, что поскольку выручки театр не получил, то средств на корма для тюленей на зиму нет.



Алексей Цыденов также поручил минпромторгу рассмотреть возможность поддержки данных организаций. И попросил руководство ведомства держать ситуацию с предпринимателями, деятельность которых всё ещё приостановлена, на контроле – быть с бизнесменами постоянно на связи.







