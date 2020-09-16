Школьники Бурятии приняли участие в летних кампусах Сбербанка

Образовательный интенсив проводился с помощью цифровой платформы



Сбербанк и благотворительный фонд «Вклад в будущее» провели летний Сберкампус в Бурятии. В течение трёх недель 155 детей Улан-Удэ проходили образовательный интенсив на электронной платформе центра дополнительного образования «Эдельвейс».



Интенсивы СберКампуса предоставляют детям возможности для образовательных и творческих активностей с использованием Школьной цифровой платформы. Школьники получают знания и навыки по современным технологиям для реализации собственных проектов совместно с наставниками детского технопарка «Кванториум» и центра дополнительного образования «Эдельвейс».



Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:

«Пандемия внесла корректировки в планирование отдыха школьников. Поэтому банк и фонд «Вклад в будущее» предложили родителям и их детям альтернативу, как с пользой провести летние каникулы. Сегодня современные технологии и искусственный интеллект всё глубже проникают в нашу жизнь. Дети буквально с рождения начинают их осваивать, а интенсивы Сберкампуса предназначены для того, чтобы показать новые возможности технологий и их применения в жизни».



Ирина Басхаева, директор МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс»:

«Двадцать один день с 10 по 30 августа на единой цифровой платформе «Сберкампуса» ребята из Улан-Удэ, Республики Бурятия и регионов России учились навыкам командной работы, развивали свои IT-умения. Каждый ученик прошёл треки по VR-AR и 3D-моделированию, а самые лучшие кейсы резидентов опубликованы на сайте центра «Эдельвейс»».



СберКампусы были открыты в 27 регионах России. Территории – участники проекта определялись по результатам конкурса. Победителям предоставлялся грант для организации образовательного интенсива школьников в период летних каникул. Создание СберКампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закреплённой в поручении президента Российской Федерации, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; поддержано главами субъектов Российской Федерации и министерством просвещения РФ.



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