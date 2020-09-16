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Школьники Бурятии приняли участие в летних кампусах Сбербанка

Школьники Бурятии приняли участие в летних кампусах Сбербанка
Бизнес, 
Образовательный интенсив проводился с помощью цифровой платформы

Сбербанк и благотворительный фонд «Вклад в будущее» провели летний Сберкампус в Бурятии. В течение трёх недель 155 детей Улан-Удэ проходили образовательный интенсив на электронной платформе центра дополнительного образования «Эдельвейс».

Интенсивы СберКампуса предоставляют детям возможности для образовательных и творческих активностей с использованием Школьной цифровой платформы. Школьники получают знания и навыки по современным технологиям для реализации собственных проектов совместно с наставниками детского технопарка «Кванториум» и центра дополнительного образования «Эдельвейс».

Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка:
«Пандемия внесла корректировки в планирование отдыха школьников. Поэтому банк и фонд «Вклад в будущее» предложили родителям и их детям альтернативу, как с пользой провести летние каникулы. Сегодня современные технологии и искусственный интеллект всё глубже проникают в нашу жизнь. Дети буквально с рождения начинают их осваивать, а интенсивы Сберкампуса предназначены для того, чтобы показать новые возможности технологий и их применения в жизни».

Ирина Басхаева, директор МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс»:
«Двадцать один день с 10 по 30 августа на единой цифровой платформе «Сберкампуса» ребята из Улан-Удэ, Республики Бурятия и регионов России учились навыкам командной работы, развивали свои IT-умения. Каждый ученик прошёл треки по VR-AR и 3D-моделированию, а самые лучшие кейсы резидентов опубликованы на сайте центра «Эдельвейс»».

СберКампусы были открыты в 27 регионах России. Территории – участники проекта определялись по результатам конкурса. Победителям предоставлялся грант для организации образовательного интенсива школьников в период летних каникул. Создание СберКампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закреплённой в поручении президента Российской Федерации, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; поддержано главами субъектов Российской Федерации и министерством просвещения РФ.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Сбербанк банки
 
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