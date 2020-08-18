Также досмотрели 1,5 кг струи кабарги, экспортируемой в Гонконг
С 9 по 16 августа в пункте пропуска международного аэропорта Иркутска госинспекторы Россельхознадзора на внутрироссийских рейсах проконтролировали перевозку 1378 кг рыбы и морепродуктов, 104 кг готовой продукции, 15 кг кормов и кормовых добавок. Также самолётами через Иркутск перевезли одного енота и 7956 суточных цыплят.
При международных перевозках досмотрено 1,5 кг струи кабарги, экспортируемой в Гонконг.
Все грузы соответствовали ветеринарным правилам, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через аэропорт Иркутска перевезли цыплят и енота
Бизнес, Фото:
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