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Север Бурятии обеспечат солнечной электроэнергией

Север Бурятии обеспечат солнечной электроэнергией
Бизнес,  Фото:пресс-служба «Россети Сибирь»
В Баунтовском районе планируют построить солнечные электростанции для 8 населённых пунктов

Заместитель гендиректора «Россетей» Алексей Мольский и глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из направлений сотрудничества – обеспечение жителей удалённых и изолированных территорий энергоснабжением, что особенно актуально для Бурятии. В Баунтовском районе республики планируется обеспечить солнечной электроэнергией 8 населённых пунктов.

Сейчас в рамках этого соглашения разрабатываются проекты солнечных электростанций, которые будут обеспечивать экологически чистой электроэнергией следующие населённые пункты: Баунт, Бусанн, Варваринск, Окунёво, Усть-Джилинда, Уакит, Цыпикан и Горячий ключ (Курорт Баунт).

Напомним, в декабре 2019 года в Хоринском районе Бурятии уже была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 15 МВт, инвестором и генеральным подрядчиком строительства солнечной электростанции выступила группа компаний «Хевел». С декабря 2019 года Хоринская СЭС начала отпуск электроэнергии в единую сеть. Ввод в эксплуатацию Хоринской СЭС позволил повысить надёжность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии.

Хоринская солнечная электростанция – вторая построенная компанией «Хевел» СЭС в Бурятии. В 2017 году была введена в эксплуатацию Бичурская СЭС установленной мощностью 10 МВт.

Об опыте совместной работы на территории Сибири и Дальнего Востока в рамках подписания соглашения рассказал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

- Наш первый совместный с «Хевел» проект был реализован в 2017 году в селе Менза Забайкальского края. По состоянию на сегодняшний день сэкономлено более пятисот тонн дизельного топлива, а значит, правительство сохранило на этом около 30 млн рублей. При этом жители получают стабильное энергоснабжение 24/7/365. И конкретно для Забайкальского края вопрос эффективности гибридных установок не стоит – всё уже опробовано и поэтому в настоящее время мы совместно с «Хевел» заключаем энергосервисный договор на строительство АГЭУ в 19 посёлках Забайкальского края, – пояснил Павел Акилин.

Директор ООО «Хевел Энергосервис» Евгений Казаков отметил активное сотрудничество с Россети Сибирь, обозначив сибирскую «дочку» «Россетей» как наиболее удобную для внедрения пилотных проектов в рамках заключенного соглашения за счёт давнего сотрудничества и сложившегося понимания потребностей территории.

Такие же, как и для Забайкальского края, программы прорабатываются для территорий Красноярского края, Иркутской области, Бурятии. В «Россети Сибирь» считают, что в течение 2020 года проработка этих проектов выйдет на уровень фиксации конкретных этапов реализации.

В официальном телеграм-канале «Россетей» сообщается, что в рамках соглашения также планируется реализация услуг по установке солнечных панелей «под ключ» через центры обслуживания клиентов «Россетей», Портал-тп.рф и мобильное приложение «Россетей».
Россети Сибирь электроснабжение солнечная энергия Бурятия Баунтовский район
 
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