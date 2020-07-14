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В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали на 650 тысяч

В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали на 650 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
ТГК-14 неверно рассчитала плату за отопления в 87 домах

Бурятское УФАС назначило ПАО «ТГК-14» штраф в 650 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Подробности дела раскрыл комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

За 2017-2019 годы жителям 87 многоквартирных домов Улан-Удэ размер платы за отопление был рассчитан, исходя из объёма тепловой энергии, превышающей фактическое потребление по показаниям общедомовых приборов учёта. Кроме этого, ПАО «ТГК-14» не производило корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению собственникам помещений. Прокуратура направила информацию в управление федеральной антимонопольной службы.

УФАС возбудило дело по признакам нарушения ПАО «ТГК-14» закона «О защите конкуренции». Антимонопольная комиссия установила «злоупотребление доминирующим положением, выразившееся в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования, результатом которого является ущемление интересов неопределённого круга потребителей».

14 июля УФАС вынесло постановление о привлечении ПАО «ТГК-14» к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей. Также привлечён к административной ответственности заместитель директора по реализации тепловой энергии, ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Муниципальная жилищная инспекция администрации Улан-Удэ после проверок направила в прокуратуру Бурятии информацию о том, чтобы ПАО «ТГК-14» устранила нарушения при начислении платы за отопление по показаниям общедомовых приборов учёта.

ТГК-14 штраф УФАС
 
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