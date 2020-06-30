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В Бурятии в пиломатериалах на экспорт в Китай нашли вредителя

В Бурятии в пиломатериалах на экспорт в Китай нашли вредителя
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пиломатериалы хранились на базе в посёлке Новый Уоян

В Бурятии в середине июня в управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг» о том, при исследовании фитосанитарного состояния пиломатериала объемом 100 кубометров обнаружен объект, имеющий карантинный статус – малый черный еловый усач.

Пиломатериалы были приготовлены для экспорта в Китай и хранились на базе в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района.

Заключение о заражении партии подкарантинной продукции выдано Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

- По данному факту в отношении мастера погрузки ООО «ЛесМашЭкспорт» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. В целях предотвращения вывоза зараженной подкарантинной продукции выдано предписание, обязывающее экспортера устранить выявленное нарушение, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


Россельхознадзор
 
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