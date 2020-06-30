В Бурятии в пиломатериалах на экспорт в Китай нашли вредителя

Пиломатериалы хранились на базе в посёлке Новый Уоян



В Бурятии в середине июня в управление Россельхознадзора поступило извещение от ООО «ЛесТорг» о том, при исследовании фитосанитарного состояния пиломатериала объемом 100 кубометров обнаружен объект, имеющий карантинный статус – малый черный еловый усач.



Пиломатериалы были приготовлены для экспорта в Китай и хранились на базе в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района.



Заключение о заражении партии подкарантинной продукции выдано Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».



- По данному факту в отношении мастера погрузки ООО «ЛесМашЭкспорт» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. В целях предотвращения вывоза зараженной подкарантинной продукции выдано предписание, обязывающее экспортера устранить выявленное нарушение, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





