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В Бурятии колледж туризма и сервиса нарушал трудовое законодательства

В Бурятии колледж туризма и сервиса нарушал трудовое законодательства
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор Байкальского колледжа туризма и сервиса получил представление прокуратура

Прокуратура Баргузинского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в деятельности Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса.

- В нарушение Трудового кодекса РФ в трудовые договоры, заключенные с 12 работниками колледжа, не были включены обязательные условия. В договорах не отражались место работы, вид поручаемой работы, дата начала трудовой деятельности, не были регламентированы условия труда на рабочем месте. В двух трудовых договорах отсутствовало условие об обязательном социальном страховании, - сообщает прокуратура Бурятии.

Кроме того, в правилах внутреннего трудового распорядка не были предусмотрены ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Прокурор района директору колледжа внёс представление. Оно удовлетворено, нарушения трудового законодательства устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре Бурятии.


прокуратура колледж трудовое законодательство Бурятия
 
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