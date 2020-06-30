В Бурятии колледж туризма и сервиса нарушал трудовое законодательства

Директор Байкальского колледжа туризма и сервиса получил представление прокуратура



Прокуратура Баргузинского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в деятельности Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса.



- В нарушение Трудового кодекса РФ в трудовые договоры, заключенные с 12 работниками колледжа, не были включены обязательные условия. В договорах не отражались место работы, вид поручаемой работы, дата начала трудовой деятельности, не были регламентированы условия труда на рабочем месте. В двух трудовых договорах отсутствовало условие об обязательном социальном страховании, - сообщает прокуратура Бурятии.



Кроме того, в правилах внутреннего трудового распорядка не были предусмотрены ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.



Прокурор района директору колледжа внёс представление. Оно удовлетворено, нарушения трудового законодательства устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре Бурятии.





