Директор Байкальского колледжа туризма и сервиса получил представление прокуратура
Прокуратура Баргузинского района Бурятии проверила исполнение трудового законодательства в деятельности Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса.
- В нарушение Трудового кодекса РФ в трудовые договоры, заключенные с 12 работниками колледжа, не были включены обязательные условия. В договорах не отражались место работы, вид поручаемой работы, дата начала трудовой деятельности, не были регламентированы условия труда на рабочем месте. В двух трудовых договорах отсутствовало условие об обязательном социальном страховании, - сообщает прокуратура Бурятии.
Кроме того, в правилах внутреннего трудового распорядка не были предусмотрены ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Прокурор района директору колледжа внёс представление. Оно удовлетворено, нарушения трудового законодательства устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии колледж туризма и сервиса нарушал трудовое законодательства
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Директор Байкальского колледжа туризма и сервиса получил представление прокуратура
Приставы приостановили работу ресторана «Bier Haus»
Плохое качество работ выявили на ремонтируемой улице Дальневосточная
Глава Бурятии пообещал поддержку прославленному оружейнику Жигжиту Баясхаланову с его мастерской в Улан-Удэ
Акция действует до 1 февраля 2021 года
Бизнес, 29.06.2020
Эти организации не соблюдали «антиковидные» правила
Бизнес, 29.06.2020
Прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
Бизнес, 28.06.2020
Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление — очередная выплата будет автоматически зачислена на счёт, указанный ранее
Бизнес, 27.06.2020
Большинство представителей поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям
Бизнес, 27.06.2020
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
Для завершения строительства проблемных объектов потребуется более полутора миллиардов рублей
Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев посетил единственную в регионе ферму по выращиванию радужной форели
Это может стать причиной распространения вредителей
Земельные участки, принадлежащие ранее Пекинской компании для строительства завода, сняли с кадастрового учёта
Бизнес, 25.06.2020
Глава Бурятии поручил подготовить указ