Это может стать причиной распространения вредителей
В Еравнинском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины захламили корой, щепой и прочими отходами переработки древесины. Они могут стать местом обитания карантинных видов вредителей леса.
23 июня на должностное лицо был составлен административный протокол. Выдано предписание с требованием устранить нарушение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии территорию пункта приёма древесины захламили щепками
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