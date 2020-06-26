В Бурятии территорию пункта приёма древесины захламили щепками

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Это может стать причиной распространения вредителей



В Еравнинском районе Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины захламили корой, щепой и прочими отходами переработки древесины. Они могут стать местом обитания карантинных видов вредителей леса.



23 июня на должностное лицо был составлен административный протокол. Выдано предписание с требованием устранить нарушение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





