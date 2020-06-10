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Летом в Бурятии не будут работать палаточные лагеря

Летом в Бурятии не будут работать палаточные лагеря
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Причины озвучил главный санитарный врач по Бурятии

Палаточные лагеря не будут работать летом 2020 года, сообщил главный санитарный врач – руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

- В Бурятии 1 июля стартует летняя оздоровительная кампания. Сейчас идёт активная подготовку к сезону: в лагерях проводится ремонт, противоклещевые обработки, подбирается и обучается персонал. Нами проводится экспертиза, на основании которой выдается санитарно-эпидемиологическое заключение. Это ежегодная стандартная процедура для всех лагерей. Особенностью этого сезона является, конечно же, риски, связанные с распространением COVID-19. Отсюда вытекают определённые условия функционирования лагерей. К сожалению, этим летом у нас не смогут открыться палаточные лагеря, - сообщил Ханхареев.

По его словам, для принятия такого решения есть ряд причин.

Территория палаточного лагеря, как правило, расположена в труднодоступных местах, что затруднит при необходимости проведение эвакуационных мероприятий. При этом территория не огорожена, обозначена по периметру лишь флажками и лентами, что создает возможность прохода на территорию лагеря посторонних лиц. Это снова дополнительные эпидемиологические риски.

При размещении лагеря в естественных природных условиях с использованием палаток возможность выполнения рекомендаций по соблюдению социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между спальными местами) фактически отсутствует.

- Учитывая указанные риски, было принято решение в этом году не открывать палаточные лагеря. Мы понимаем желание организаторов палаточных лагерей работать, мы понимаем все эти моменты. Но мы просим предпринимателей тоже отнестись с пониманием к этому решению. Ведь в данной ситуации здоровье и безопасность наших детей превыше всего, - подчеркнул Сергей Ханхареев. 
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