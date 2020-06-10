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В лесоматериалах улан-удэнских предприятий нашли вредителей

В лесоматериалах улан-удэнских предприятий нашли вредителей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В партиях леса обнаружили живые личинки малого черного елового усача

В Бурятии в управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» об обнаружении в древесине двух организаций карантинных вредных организмов.

В партиях лесоматериалов, принадлежащих улан-удэнским предприятиям «Регион-Транс» и «Лэком», выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции является нарушением.

- В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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