В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии шесть индивидуальных предпринимателей посёлка Аршан привлекли к работе 15 человек. С ними трудовые отношения оформлены не были: трудовые договоры не заключались, записи в трудовые книжки не вносились.
Индивидуальным предпринимателям внесены представления прокуратуры.
В результате со всеми работниками в установленном законом порядке оформлены трудовые отношения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии шесть ИП не заключили договоры с работниками
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