В Бурятии шесть ИП не заключили договоры с работниками

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии шесть индивидуальных предпринимателей посёлка Аршан привлекли к работе 15 человек. С ними трудовые отношения оформлены не были: трудовые договоры не заключались, записи в трудовые книжки не вносились.



Индивидуальным предпринимателям внесены представления прокуратуры.



В результате со всеми работниками в установленном законом порядке оформлены трудовые отношения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



