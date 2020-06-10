В Бурятии в кафе разрешили сидеть за одним столом только двум взрослым

Сегодня в Бурятии открывается общепит, но с одним весомым ограничением
Для посетителей общепитов Бурятии установлено ограничение не более двух взрослых человек за одним столом. Данное решение принято республиканским оперативным штабом 9 июня с учётом текущей эпидемиологической ситуации. Допускается посещение заведений общественного питания со своими детьми, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Работа столовых, кафе и ресторанов при условии соблюдения профилактических мер возобновилась 10 июня. В первый же день по заведениям общепита пройдут рейды мобильных групп, которые проверят наличие регистрации на портале «Работающая Бурятия», обеспечение эпидемиологической безопасности в залах.
Допуск работников организаций общественного питания возможен при наличии заключения медицинского осмотра. Им не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В сложившихся условиях им дополнительно к традиционному медосмотру предстоит пройти анкетирование на предмет установления контактов с больными COVID-19.
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