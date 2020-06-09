Братский бизнесмен незаконно добыл песка и гравия на 33 миллиона





Сотрудники полиции в Братске пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконную добычу песка и гравия вблизи города.Подозреваемый, 36-летний мужчина, с 2018 года недалеко от Братска в нескольких километрах от созданного на законных основаниях карьера, не имея на то разрешительных документов, организовал добычу в промышленных масштабах пескогравийной смеси. Её он продавал.По предварительной оценке, действия подозреваемого нанесли ущерб природе на сумму свыше 30 миллионов рублей.Также установлено, что на территории уничтожен плодородный слой почвы, нанесён урон лесному фонду на сумму свыше 3,5 миллионов рублей.У подозреваемого изъята специальная техника – пять грузовых автомобилей, погрузчик, бульдозер и экскаватор.По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.