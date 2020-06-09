В Бурятии выявили заросшие сельхозучастки

Собственникам направлены предостережения



Весной сотрудник Россельхознадзора в местности Большой Дулан Кабанского района в Бурятии провёл рейдовые осмотры земельных участков, находящихся в собственности граждан.



Во время рейда установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения зарастают многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, они находятся в непосредственной близости с лесом, а многолетняя сухая растительность может стать причиной возникновения и распространения пожаров.



- Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований земельного законодательства подпадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Собственникам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

