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В Бурятии выявили заросшие сельхозучастки

В Бурятии выявили заросшие сельхозучастки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Собственникам направлены предостережения

Весной сотрудник Россельхознадзора в местности Большой Дулан Кабанского района в Бурятии провёл рейдовые осмотры земельных участков, находящихся в собственности граждан.

Во время рейда установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения зарастают многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, они находятся в непосредственной близости с лесом, а многолетняя сухая растительность может стать причиной возникновения и распространения пожаров.

- Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований земельного законодательства подпадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Собственникам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
Россельхознадзор
 
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