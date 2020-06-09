В Бурятии из-за коронавируса нечем кормить тюленей

Театр морских животных в Улан-Удэ остался без заработка
Театр морских животных, базирующийся в Улан-Удэ с 2018 года, остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Во время режима самоизоляции коллектив не смог выехать на гастроли по Бурятии и остался без заработка.
- С середины января по март наши сотрудники находились в отпуске, а с марта месяца были расписаны гастроли, которые, увы, сорвались! Наша основная деятельность на данный момент под полным запретом, и мы прекрасно понимаем серьёзность данного вопроса, но наши животные хотят кушать, - говорится на странице тюленариума в соцсетях.
Известно, что на базе в Улан-Удэ содержится 10 настоящих тюленей разного вида, потребность рыбы в день - 40 кг, соответственно в месяц - 1,2 тонны.
- Возможно, правительство что-то и придумает, но пока наше письмо ходит по кабинетам, рыбы с каждым днём все меньше и кормить наших малышей уже будет нечем! – обращается к жителям Бурятии театр.
На призыв театра о помощи уже откликнулся Этнографический музей народов Забайкалья и государственный цирк Бурятии. Коллектив цирка собрал деньги, на которые были закуплены 60 килограммов морской рыбы.
Телефон театра морских животных – +7 (924) 010-21-21
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