В Бурятии льготы получат арендаторы и владельцы торговых центров

Глава Бурятии Алексей Цыденов по видеосвязи провёл встречу с предпринимателями, работающими в торговых центрах и комплексах



Розничная торговля непродовольственными товарами, которой занимается большинство арендаторов торговых центров и комплексов, попала в перечень наиболее пострадавших отраслей. Предприятия с данными ОКВЭД могут рассчитывать на все федеральные меры поддержки: отсрочку и реструктуризацию налогов и кредитов, полное списание налогов (за исключение НДС и НДФЛ), снижение тарифов по страховым взносам, отсрочку по аренде, «зарплатную» субсидию, беспроцентные кредиты на выплату зарплат и многие другие.



Особенно глава Бурятии отметил стартовавшую с 1 июня кредитную программу поддержки занятости.



- Государство ещё и автоматически дает гарантию в размере 75% через ВЭБ. То есть вам не нужно залогового обеспечения. И как доход или как прибыль этот кредит засчитываться не будет. Поэтому, коллеги, давайте попробуем этой мерой по максимуму воспользоваться, - призвал всех предпринимателей Алексей Цыденов.



Кредит под 2% предприниматели могут получить в размере расчётного размера оплаты труда (МРОТ с районными коэффициентами и учётом надбавки на страховые взносы 30%), умноженного на численность работников на 1 июня и срок кредита до 1 декабря 2020. Если штатная численность на 1 апреля 2021 года останется на уровне 90% и выше, кредит и проценты будут списаны за счёт федерального бюджета (при уровне 80% - половина суммы).



- Как банки разъясняют, программа действует даже для индивидуальных предпринимателей, у которых дополнительный вид деятельности есть в перечне пострадавших, - отметила министр экономики Екатерина Кочетова и обратилась к предпринимателям, – Нам очень нужна обратная связь по этому продукту. Если что-то не получается, просьба к нам обращаться напрямую, чтобы мы понимали какие есть «подводные» камни.



Также в рамках региональных мер поддержки в два раза снижена ставка ЕНВД для налогоплательщиков из регионального перечня отраслей экономики, пострадавших в результате распространения COVID-19.



Вид деятельности собственников торговых центров «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» не попал в перечень пострадавших отраслей. При этом правительство Бурятии приняло решение о снижении налога на недвижимое имущество организаций на 2020 год для собственников административно-деловых и торговых центров или нежилых помещений, где размещаются офисы, объекты торговли, общественного питания или бытового обслуживания. Налог на имущество за 1-3 квартал может быть уменьшен на 50 процентов от суммы снижения арендных платежей арендаторам помещений. Для этого к договору аренды, заключенному ранее 13 марта 2020 года нужно оформить дополнительное соглашение о снижении арендных платежей до 1 октября.



Кроме того, также на уровне республики принято решение о переносе сроков уплаты налогов за 2 квартал в срок до 30 декабря текущего года. Это налог на имущество организации, земельный налог, все виды налогов по специальным режимам. Под эту меру попадают больше 40 видов деятельности.



Бизнесменов интересовали и вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, регистрации на портале «Работающая Бурятия». Самой обсуждаемой стала проблема предпринимателей, у которых ОКВЭД, признанный пострадавшим, не является основным, что не позволяет воспользоваться мерами поддержки.



- Вопрос рассматривается на уровне Российской Федерации, мы ждём нормативно-правового акта, который предоставит возможность предпринимателям до 1 июля уточнить ОКВЭД, что позволит ему попасть в перечень наиболее пострадавших и, соответственно, рассчитывать на меры поддержки, - отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.



Минэкономразвития России уже внесло на рассмотрение Правительства страны предложение об уточнении ОКВЭД внутри классов или групп, утверждённых как пострадавшие отрасли.



Во встрече приняли участие зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин, министр промышленности и торговли Сергей Желтиков, министр экономики Екатерина Кочетова, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев, директор Гарантийного фонда Анастасия Волкова, первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский и другие.



Торговые центры или комплексы представили директор ТРЦ «Пионер» Чимит Эрдынеев, директор магазина «Sela» Наталия Ларионова, управляющий ТРЦ «Форум» Виталий Кельманов, директор «Митбери» Аюр Максаров, директор мехового салона «Венера» Татьяна Смолина, заместитель директора ТЦ «Авиатор» Маргарита Соловьева, директор ТЦ «Удинский Пассаж» Александр Ханхасаев, директор студии йоги «Корица» Наталья Кузнецова, директор магазина «Сакура» Туяна Палубис, директор ТРЦ «People’s Park» Татьяна Лобова, управляющая развлекательной зоны и зоны общепита ТРЦ «People’s Park» Анна Цыренова, директор управляющей компании КТК «Galaxy» Цырен Дашидондоков, собственник ТРЦ «ЕвроЗона» Марина Покацкая и заместитель директора ТК «Сибирь» Надежда Измайлова.





По информации пресс-службы правительства Бурятии

