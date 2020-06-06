Вопросы можно будет задавать в чате эфира
2 июня глава Бурятии подписал указ об открытии торговых центров. Также с 10 июня могут приступить к работе предприятия общепита.
Любое возобновление деятельности происходит только при соблюдении требований Роспотребнадзора. По многочисленным просьбам предпринимателей 8 июня с 12:00 до 13:00 пройдёт прямой эфир по разъяснению всех требований и рекомендаций в официальных пабликах правительства «Республика Бурятия» в ВКонтакте и Одноклассниках.
На вопросы ответит замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова. Модератор – уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев. В пресс-службе республиканского правительства уверяют, что эфир будет полезен как предпринимателям, так и будущим посетителям.
- Задавайте свои вопросы в чате прямого эфира, и вы получите исчерпывающие ответы! Пишите вопросы под анонсом в комментариях заранее – по ним также будут разъяснения. До встречи в эфире! – сообщили организаторы.
На вопросы по открытию общепитов в Бурятии ответят в прямом эфире
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В столице Забайкалья прошла глобальная дезинфекция объектов торговли
Льготы по уплате предоставляются ИП за 2019 год, организациям – за 2020 год
Роспотребнадзор прокомментировал возможность открытия спортивных организаций
Сбербанк отмечает, что на фоне пандемии жители Республики Бурятия стали чаще пользоваться безналичными формами оплаты товаров и услуг
Лесоторговые предприятия привлекли к административной ответственности
Туристам предложат недельный тур с перелётом и насыщенной программой
Салон обрабатывается до и после поездки
Выручка у открывшихся торговых точек в ТРЦ пока мизерная
«На что надеялся подрядчик?» - раскритиковал работу главный дорожник города
Задолженность выявили во время пандемии
Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня
Специально для производства йогуртов фермеры заложили смородиновый сад
Закупки были в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса
Дату открытия кинотеатров в стране озвучил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко