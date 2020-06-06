На вопросы по открытию общепитов в Бурятии ответят в прямом эфире

Вопросы можно будет задавать в чате эфира



2 июня глава Бурятии подписал указ об открытии торговых центров. Также с 10 июня могут приступить к работе предприятия общепита.



Любое возобновление деятельности происходит только при соблюдении требований Роспотребнадзора. По многочисленным просьбам предпринимателей 8 июня с 12:00 до 13:00 пройдёт прямой эфир по разъяснению всех требований и рекомендаций в официальных пабликах правительства «Республика Бурятия» в ВКонтакте и Одноклассниках.



На вопросы ответит замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова. Модератор – уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев. В пресс-службе республиканского правительства уверяют, что эфир будет полезен как предпринимателям, так и будущим посетителям.



- Задавайте свои вопросы в чате прямого эфира, и вы получите исчерпывающие ответы! Пишите вопросы под анонсом в комментариях заранее – по ним также будут разъяснения. До встречи в эфире! – сообщили организаторы.



