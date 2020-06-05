В Чите составили список самых безопасных магазинов в период пандемии

Бизнес, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

В столице Забайкалья прошла глобальная дезинфекция объектов торговли



В Чите подвели итоги глобальной дезинфекции магазинов и торговых центров. 99% объектов торговли провели все мероприятия качественно и в срок. По данным минэкономразвития края, всего на территории Читы работают 2 162 объекта торговли.



-15 групп было сформировано для проверок, – рассказал сотрудник министерства экономразвития края Руслан Бахтигареев. – Жёстких нарушений мы не нашли, и это радует. Бизнес работал в связке с нами: советовались, узнавали, как лучше провести все мероприятия.



В списке самых безопасных магазинов и торговых центров Читы оказались: ТЦ «Фортуна», ТЦ «Город мастеров», ТС «Дочки и сыночки», рынок «Мегастрой», ТЦ «Сосновый бор», имущественный комплекс на Кирова. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

