В столице Забайкалья прошла глобальная дезинфекция объектов торговли
В Чите подвели итоги глобальной дезинфекции магазинов и торговых центров. 99% объектов торговли провели все мероприятия качественно и в срок. По данным минэкономразвития края, всего на территории Читы работают 2 162 объекта торговли.
-15 групп было сформировано для проверок, – рассказал сотрудник министерства экономразвития края Руслан Бахтигареев. – Жёстких нарушений мы не нашли, и это радует. Бизнес работал в связке с нами: советовались, узнавали, как лучше провести все мероприятия.
В списке самых безопасных магазинов и торговых центров Читы оказались: ТЦ «Фортуна», ТЦ «Город мастеров», ТС «Дочки и сыночки», рынок «Мегастрой», ТЦ «Сосновый бор», имущественный комплекс на Кирова. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Чите составили список самых безопасных магазинов в период пандемии
Бизнес, Фото:
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