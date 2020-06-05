В Чите отрасли, пострадавшие от COVID-19, освободили от уплаты земельного налога

Льготы по уплате предоставляются ИП за 2019 год, организациям – за 2020 год



Индивидуальные предприниматели и организации в городе Чите освобождаются от уплаты земельного налога в размере 20% в отношении используемых ими в предпринимательской деятельности земельных участков. При этом код основного вида экономической деятельности индивидуального предпринимателя или организации должен быть внесён по состоянию на 1 марта 2020 года в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, единый государственный реестр юридических лиц и относиться к перечню кодов пострадавших отраслей, утверждённых постановлением Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 434.



Льготы по уплате земельного налога предоставляются индивидуальным предпринимателям за налоговый период 2019 года, организациям – за налоговый период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Забайкальскому краю.



Вышеуказанные льготы установлены решением думы Читы от 28 мая 2020 года № 44 «Об установлении льготы по уплате земельного налога для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

