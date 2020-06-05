 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Чите отрасли, пострадавшие от COVID-19, освободили от уплаты земельного налога

В Чите отрасли, пострадавшие от COVID-19, освободили от уплаты земельного налога
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Льготы по уплате предоставляются ИП за 2019 год, организациям – за 2020 год

Индивидуальные предприниматели и организации в городе Чите освобождаются от уплаты земельного налога в размере 20% в отношении используемых ими в предпринимательской деятельности земельных участков. При этом код основного вида экономической деятельности индивидуального предпринимателя или организации должен быть внесён по состоянию на 1 марта 2020 года в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, единый государственный реестр юридических лиц и относиться к перечню кодов пострадавших отраслей, утверждённых постановлением Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 434.

Льготы по уплате земельного налога предоставляются индивидуальным предпринимателям за налоговый период 2019 года, организациям – за налоговый период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Забайкальскому краю.

Вышеуказанные льготы установлены решением думы Читы от 28 мая 2020 года № 44 «Об установлении льготы по уплате земельного налога для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Забайкальский край Чита коронавирус бизнес налоги льготы земельный налог индивидуальные предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите отрасли, пострадавшие от COVID-19, освободили от уплаты земельного налога
В Чите отрасли, пострадавшие от COVID-19, освободили от уплаты земельного налога
Бизнес, 05.06.2020
Льготы по уплате предоставляются ИП за 2019 год, организациям – за 2020 год
В Бурятии попросили подождать с открытием фитнес-клубов
В Бурятии попросили подождать с открытием фитнес-клубов
Бизнес, 05.06.2020
Роспотребнадзор прокомментировал возможность открытия спортивных организаций
В Бурятии растёт популярность безналичных покупок
В Бурятии растёт популярность безналичных покупок
Бизнес, 05.06.2020
Сбербанк отмечает, что на фоне пандемии жители Республики Бурятия стали чаще пользоваться безналичными формами оплаты товаров и услуг
В Бурятии в лесоматериалах обнаружили вредителей
В Бурятии в лесоматериалах обнаружили вредителей
Бизнес, 05.06.2020
Лесоторговые предприятия привлекли к административной ответственности
Известный туроператор запустит чартерную программу в Бурятию
Известный туроператор запустит чартерную программу в Бурятию
Бизнес, 05.06.2020
Туристам предложат недельный  тур с перелётом и насыщенной программой
Общественный транспорт Читы дезинфицируют собственники
Общественный транспорт Читы дезинфицируют собственники
Бизнес, 04.06.2020
Салон обрабатывается до и после поездки
В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото
В Улан-Удэ пустуют открывшиеся торговые центры. Фото
Бизнес, 04.06.2020
Выручка у открывшихся торговых точек в ТРЦ пока мизерная
«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь
«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь
Бизнес, 04.06.2020
«На что надеялся подрядчик?» - раскритиковал работу главный дорожник города
В Улан-Удэ непогода помешала выполнить ремонт дорог в срок
В Улан-Удэ непогода помешала выполнить ремонт дорог в срок
Бизнес, 04.06.2020
Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня
В Бурятии фермер планирует запустить производство йогуртов
В Бурятии фермер планирует запустить производство йогуртов
Бизнес, 04.06.2020
Специально для производства йогуртов фермеры заложили смородиновый сад
Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Бизнес, 03.06.2020
Закупки были в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%
Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%
Бизнес, 03.06.2020
Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса
Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля
Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля
Бизнес, 03.06.2020
Дату открытия кинотеатров в стране озвучил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко
Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка
Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка
Бизнес, 03.06.2020
В конкурсе, посвящённом 75-летию Великой Победы, участвуют дети в возрасте от 6 до 14 лет

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^