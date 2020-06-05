В Бурятии в лесоматериалах обнаружили вредителей

Лесоторговые предприятия привлекли к административной ответственности



В Бурятии в отдел карантинного фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине двух организаций карантинных вредных организмов.



В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Ресурс» (Еравнинский район) и ООО «Соболь» (Улан-Удэ) выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции является нарушением.



- В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



