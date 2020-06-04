Общественный транспорт Читы дезинфицируют собственники

Бизнес, Фото: правительство Забайкальского края

Салон обрабатывается до и после поездки



Собственники обязаны проводить обработку в общественном транспорте Читы. В постановлении губернатора региона говорится, что транспортные мероприятия Забайкальского края обязаны соблюдать необходимые меры безопасности. К ним относятся дезинфекция салона автомобиля.



Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощеков-Баженов заявил, что предприятия, осуществляющее перевозки пассажиров в региональной столице, проводят дезинфекцию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.



- Все водители, работающие в сфере межмуниципальных перевозок, обрабатывают салон автомобиля до и после поездки. Проводили рейды, во всех машинах есть необходимые дезинфицирующие средства. В Чите все транспортные средства обрабатываются по прибытию на конечную остановку после каждого рейса. Ежедневно контролируется проведение этого процесса. В троллейбусном управлении разработан график, специалисты на конечных остановках проводят процедуры, - сказал он.



На 4 июня в Забайкалье подтверждён 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 708 человек. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 24 летальных исхода, связанных с коронавирусом. Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа ранее отмечала, что большинство новых случаев заражения приходится именно на Читу и Читинский район, сообщили в пресс-службе краевого правительства.





