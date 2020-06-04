Сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня
Погодные условия не позволили подрядчикам выполнить ремонт дорог по улицам Калашникова и Жердева в установленный срок – до 4 июня, заявили в управлении дорожного строительства.
Так что сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Ремонтные работы стартовали 31 мая.
На участках улиц Жердева и Калашникова общей протяжённостью 1,46 км полностью заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые бордюры и нанесут дорожную разметку. Общая стоимость работ составит более 21 млн рублей.
Из-за ремонта изменена схема движения автобусных маршрутов №15, 17, 21, 25, 31а, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 97К, 100.
Автобусы следуют в объезд закрытых для движения участков.
Остановки общественного транспорта «Почта» по ул. Калашникова, «Женская консультация», «44-й квартал» на период работ исключены из пути следования этих маршрутов.
В Улан-Удэ непогода помешала выполнить ремонт дорог в срок
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