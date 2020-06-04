Задолженность выявили во время пандемии
Прокуратура Прибайкальского района Бурятии в период пандемии выявила задолженность по заработной плате перед работниками муниципального унитарного предприятия «Ярцы», занимающегося производством тепловой энергии котельными.
Учреждение не оплатило труд 11 работников за период с февраля по апрель 2020 года. Общая сумма задолженности составила 485 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура района в отношении руководителя организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплаты в установленный срок заработной платы).
Директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Для восстановления нарушенных трудовых прав работников прокурор внес представление руководителю учреждения с требованием выплатить работникам заработную плату. Представление рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В результате вмешательства прокуратуры работникам МУП «Ярцы» выплачена заработная плата в полном объёме.
В Бурятии работникам МУП выплатили долги почти в полмиллиона рублей
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