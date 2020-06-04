В Бурятии фермер планирует запустить производство йогуртов

Специально для производства йогуртов фермеры заложили смородиновый сад



Крестьянско-фермерское хозяйство в Бурятии в 2021 году запускает линейку йогуртов с добавлением натуральных ягод, сообщает агентство «Интерфакс – Дальний Восток»



- Мы планируем заниматься производством йогуртов, поэтому заложили сад и начали выращивать смородину и другие ягоды, чтобы можно было их с добавками делать, - сообщила «Интерфаксу» глава крестьянско-фермерского хозяйства Мария Черных.



По словам фермера, новый проект по производству йогуртов планируется запустить уже в 2021 году. На площади почти в полтора гектара высадили более 2 тыс. кустов смородины. Саженцы смородины показали 95% приживаемости, и первый урожай можно будет собрать уже в следующем году.

