Закупки были в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
По жалобе индивидуального предпринимателя Бурятское УФАС России проверило законность двух аукционов, объявленных детской республиканской клинической больницей (ДРКБ) в мае.
В рамках данных аукционов больница закупала медицинское оборудование по нескольких лотам на общую сумму более 70 млн рублей. Финансирование закупок за счёт федеральных средств в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а получателями оборудования, помимо самой ДРКБ, являются районные больницы и городские поликлиники.
- Как автономное учреждение ДРКБ в своей закупочной деятельности руководствуется федеральным законом № 223-ФЗ и типовым положением о закупках, которым, в том числе, предусмотрено право проведения совместных закупок и определен порядок их проведения. Однако установленная положением процедура была полностью проигнорирована заказчиком, и передачу закупленного ДРКБ оборудования медучреждениям предполагалось произвести на основании договоров. Фактически в рамках одного из аукционов ДРКБ была организована не совместная закупка, а закупка товара для нужд иных учреждений, что нарушает законодательство, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В УФАС добавили, что более того, по второму аукциону закупка проводилась для медучреждений, чья закупочная деятельность регулируется законодательством о контрактной системе (№ 44-ФЗ), устанавливающим более строгие требования к торгам. В этом случае организация совместных закупок учреждением, находящимся в ином правовом поле, также является незаконной.
В связи с тем, что у заказчика отсутствовали правовые основания для проведения закупок, Бурятское УФАС России предписало ДРКБ аннулировать аукционы.
Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Бизнес, Фото:
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