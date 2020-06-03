 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы

Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Закупки были в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

По жалобе индивидуального предпринимателя Бурятское УФАС России проверило законность двух аукционов, объявленных детской республиканской клинической больницей (ДРКБ) в мае.

В рамках данных аукционов больница закупала медицинское оборудование по нескольких лотам на общую сумму более 70 млн рублей. Финансирование закупок за счёт федеральных средств в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а получателями оборудования, помимо самой ДРКБ, являются районные больницы и городские поликлиники.

- Как автономное учреждение ДРКБ в своей закупочной деятельности руководствуется федеральным законом № 223-ФЗ и типовым положением о закупках, которым, в том числе, предусмотрено право проведения совместных закупок и определен порядок их проведения. Однако установленная положением процедура была полностью проигнорирована заказчиком, и передачу закупленного ДРКБ оборудования медучреждениям предполагалось произвести на основании договоров. Фактически в рамках одного из аукционов ДРКБ была организована не совместная закупка, а закупка товара для нужд иных учреждений, что нарушает законодательство, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

В УФАС добавили, что более того, по второму аукциону закупка проводилась для медучреждений, чья закупочная деятельность регулируется законодательством о контрактной системе (№ 44-ФЗ), устанавливающим более строгие требования к торгам. В этом случае организация совместных закупок учреждением, находящимся в ином правовом поле, также является незаконной.

В связи с тем, что у заказчика отсутствовали правовые основания для проведения закупок, Бурятское УФАС России предписало ДРКБ аннулировать аукционы.


УФАС детская клиническая больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Детскую больницу в Улан-Удэ обязали аннулировать аукционы
Бизнес, 03.06.2020
Закупки были в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%
Байкальский банк Сбербанка выдал 500-й кредит на зарплату под 0%
Бизнес, 03.06.2020
Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса
Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля
Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля
Бизнес, 03.06.2020
Дату открытия кинотеатров в стране озвучил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко
Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка
Сбербанк продолжает приём работ на конкурс детского рисунка
Бизнес, 03.06.2020
В конкурсе, посвящённом 75-летию Великой Победы, участвуют дети в возрасте от 6 до 14 лет
В Бурятии кафе откроются с 10 июня
В Бурятии кафе откроются с 10 июня
Бизнес, 03.06.2020
Разрешат открыться кафе и ресторанам с отдельным уличным входом
«Мы нужны жителям»: Фитнес-клубы Бурятии просят разрешить им открыться
«Мы нужны жителям»: Фитнес-клубы Бурятии просят разрешить им открыться
Бизнес, 03.06.2020
Фитнес-клубы и спортивные ассоциации в обращении к главе Бурятии недоумевают, почему им нельзя работать
Улан-удэнцы жалуются на ямочный ремонт
Улан-удэнцы жалуются на ямочный ремонт
Бизнес, 03.06.2020
Если подрядчики не будут соблюдать требования, им грозит расторжение контрактов
В Бурятии торговые центры и общепит готовят к поэтапному открытию
В Бурятии торговые центры и общепит готовят к поэтапному открытию
Бизнес, 03.06.2020
В ТРЦ пока откроются только торговые зоны
Кафе и рестораны в Бурятии откроют раньше 1 июля
Кафе и рестораны в Бурятии откроют раньше 1 июля
Бизнес, 03.06.2020
Об этом глава Бурятии сообщил предпринимателям из сферы общепита
В Бурятии пострадавшие от пандемии перевозчики начали получать субсидии
В Бурятии пострадавшие от пандемии перевозчики начали получать субсидии
Бизнес, 02.06.2020
«В апреле нам пришлось закрыть дальние маршруты», - поделился заиграевский перевозчик
В Бурятии в День защиты детей продавали алкоголь
В Бурятии в День защиты детей продавали алкоголь
Бизнес, 02.06.2020
1 июня полицейские провели профилактические рейды
Жители Бурятии могут зарегистрироваться на сайте госуслуг через Сбербанк-Онлайн
Жители Бурятии могут зарегистрироваться на сайте госуслуг через Сбербанк-Онлайн
Бизнес, 02.06.2020
Через портал можно подать заявление на единовременную выплату на детей в возрасте 3-16 лет
В Бурятии оперштаб рассмотрит вопрос торговых центров
В Бурятии оперштаб рассмотрит вопрос торговых центров
Бизнес, 02.06.2020
Бурятский бизнес-омбудсмен пояснил, что арендаторы торговых центров «находятся на пределе терпения»
Обсерватор в трёхзвёздочной гостинице в Улан-Удэ закрыли
Обсерватор в трёхзвёздочной гостинице в Улан-Удэ закрыли
Бизнес, 02.06.2020
В Бурятии завершили работу два обсерватора

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^