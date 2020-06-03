Кинотеатры в Бурятии могут открыть к середине июля

Кинотеатры в России планируют открыть в середине июня. Об этом сообщил на брифинге 2 июня зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.
- Зритель очень соскучился по любимым актёрам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, - сказал Чернышенко.
Театры и концертные залы так же, как и во всём мире, будут открыты уже на последнем этапе снятия ограничений.
- Планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками, мы знаем, что репетиционный период также запланирован в театрах, - отметил зампред правительства России.
Как сообщал «Байкал-Daily», кинотеатры в Бурятии не работают с конца марта.
Сегодня стало известно, что закрытые ныне кафе и рестораны заработают с 10 июня. Касается это тех точек, у которых есть отдельный уличный вход.
Дата открытия торговых центров пока не озвучивается. Лишь сообщалось, что первыми в ТРЦ откроют торговые павильоны, а развлекательные зоны пока будут закрыты.
Также до 30 июня остаются закрытыми СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и прочие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие посетителей. Не работают кружки и секции.
Дата открытия торговых центров пока не озвучивается. Лишь сообщалось, что первыми в ТРЦ откроют торговые павильоны, а развлекательные зоны пока будут закрыты.
Также до 30 июня остаются закрытыми СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и прочие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие посетителей. Не работают кружки и секции.