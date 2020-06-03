Улан-удэнцы жалуются на ямочный ремонт

Если подрядчики не будут соблюдать требования, им грозит расторжение контрактов



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил усилить контроль за ямочным ремонтом дорог. Решение принято после многочисленных жалоб горожан на «вскрытые» ямы, которые долго не заделывали.



К подрядчикам, которые неоднократно получают замечания, не соблюдают технологию работы, оставляют строительный мусор на дорогах, будут применяться штрафные санкции, вплоть до расторжения муниципального контракта.



- Дорожники должны выполнять все работы по ямочному ремонту день в день, с утра подготовить ямы – отфрезеровать, прочистить, пролить битумом, а после обеда уложить асфальт и укатать катком. Кроме того, подрядчики должны планировать работу, исходя из прогноза погоды. Если, например, завтра дождь, то все работы по фрезерованию и в целом по ямочному ремонту уже сегодня должны быть приостановлены. Если хотя бы что-то из этого не соблюдается, то подрядчики понесут серьёзную ответственность, - пояснил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.



Дорожников контролируют кураторы от управления дорожного строительства, представители районных администраций, специалисты технадзора, ГИБДД. Помимо этого, созданы рабочие группы в мессенджерах, куда подрядчики ежедневно выкладывают план работы и отчёт о проделанной работе за день с приложением фото и видеоматериалов. Также активно работает «общественный контроль» из числа депутатов горсовета, специалистов Союза дорожников Бурятии и др.



В этом году ямочный ремонт на дорогах Улан-Удэ обойдётся местному бюджету в более чем 12 миллионов рублей. Исполнителями по контрактам являются ООО «Арс Строй» и ООО «Рустройконтроль», сообщили в пресс-службе мэрии города.

