Предпринимателей оштрафовали на 100 тысяч
Управление Роспотребнадзора по Бурятии по требованию прокуратуры провело две внеплановые выездные проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, предоставляющих уход за престарелыми и инвалидами в пансионатах «Долголетие» и «Поколение». Специалисты оценили соблюдения противоэпидемических мероприятий по COVID-2019
Проверка выявили ряд нарушений. Выяснилось, что у сотрудников не мерили температуру перед началом рабочего дня, отсутствовала возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Не проводилась качественная текущая дезинфекция помещений. Не был обеспечен достаточный запас дезинфицирующих средств и не выполнены другие противоэпидемических мероприятия.
В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Судом бизнесмены привлечены к административной ответственности, на общую сумму 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзоре.
Мероприятия по контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий продолжаются.
В Бурятии в пансионатах для престарелых выявили «коронавирусные» нарушения
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предпринимателей оштрафовали на 100 тысяч
1 июня полицейские провели профилактические рейды
Через портал можно подать заявление на единовременную выплату на детей в возрасте 3-16 лет
Бурятский бизнес-омбудсмен пояснил, что арендаторы торговых центров «находятся на пределе терпения»
В Бурятии завершили работу два обсерватора
Людям готовы вернуть долги по зарплате
Вызвано это наступлением нового строительного сезона
Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру
Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии
Это ниже, чем заявлено в госпрограмме
Ежедневно предприятие может изготавливать до 50 тысяч одноразовых медицинских масок
Арендаторы торгового комплекса «Народный» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении»
Также выберут лучшие гостиницы
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе
Этот факт выявили иркутские таможенники