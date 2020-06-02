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В Бурятии в пансионатах для престарелых выявили «коронавирусные» нарушения

В Бурятии в пансионатах для престарелых выявили «коронавирусные» нарушения
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предпринимателей оштрафовали на 100 тысяч

Управление Роспотребнадзора по Бурятии по требованию прокуратуры провело две внеплановые выездные проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, предоставляющих уход за престарелыми и инвалидами в пансионатах «Долголетие» и «Поколение». Специалисты оценили соблюдения противоэпидемических мероприятий по COVID-2019

Проверка выявили ряд нарушений. Выяснилось, что у сотрудников не мерили температуру перед началом рабочего дня, отсутствовала возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Не проводилась качественная текущая дезинфекция помещений. Не был обеспечен достаточный запас дезинфицирующих средств и не выполнены другие противоэпидемических мероприятия.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Судом бизнесмены привлечены к административной ответственности, на общую сумму 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзоре.

Мероприятия по контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий продолжаются.

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