В Бурятии в пансионатах для престарелых выявили «коронавирусные» нарушения

Предпринимателей оштрафовали на 100 тысяч



Управление Роспотребнадзора по Бурятии по требованию прокуратуры провело две внеплановые выездные проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, предоставляющих уход за престарелыми и инвалидами в пансионатах «Долголетие» и «Поколение». Специалисты оценили соблюдения противоэпидемических мероприятий по COVID-2019



Проверка выявили ряд нарушений. Выяснилось, что у сотрудников не мерили температуру перед началом рабочего дня, отсутствовала возможность обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Не проводилась качественная текущая дезинфекция помещений. Не был обеспечен достаточный запас дезинфицирующих средств и не выполнены другие противоэпидемических мероприятия.



В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Судом бизнесмены привлечены к административной ответственности, на общую сумму 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзоре.



Мероприятия по контролю за выполнением противоэпидемических мероприятий продолжаются.



