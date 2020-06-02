«Байкальская гавань» начала работать в обычном режиме

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Вызвано это наступлением нового строительного сезона



С 1 июня АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» вышла из удалённого режима работы. «Процедура выхода сотрудников компании проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций: масочный режим, дезинфекция рук, помещения, обработка рабочих поверхностей», - отметили в пресс-службе компании.



- «Удалёнка» ничуть не помешала работе всех структурных подразделений компании, все сотрудники ОЭЗ «Байкальская гавань» были вовлечены в рабочий процесс, возникающие вопросы снимались с повестки в кратчайшие сроки, - уверяют в компании.



Здесь добавляют, что распространение сервисов видеоконференций показало свою эффективность.



Выход из удалённого режима работы вызван наступлением нового строительного сезона. «Байкальская гавань» готовится к профилактическим и ремонтным работам, подготовкой резидента к старту строительства, к восстановлению турпотока на Байкал.

