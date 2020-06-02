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«Байкальская гавань» начала работать в обычном режиме

«Байкальская гавань» начала работать в обычном режиме
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Вызвано это наступлением нового строительного сезона

С 1 июня АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» вышла из удалённого режима работы. «Процедура выхода сотрудников компании проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций: масочный режим, дезинфекция рук, помещения, обработка рабочих поверхностей», - отметили в пресс-службе компании.

- «Удалёнка» ничуть не помешала работе всех структурных подразделений компании, все сотрудники ОЭЗ «Байкальская гавань» были вовлечены в рабочий процесс, возникающие вопросы снимались с повестки в кратчайшие сроки, - уверяют в компании.

Здесь добавляют, что распространение сервисов видеоконференций показало свою эффективность.

Выход из удалённого режима работы вызван наступлением нового строительного сезона. «Байкальская гавань» готовится к профилактическим и ремонтным работам, подготовкой резидента к старту строительства, к восстановлению турпотока на Байкал.
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