Вызвано это наступлением нового строительного сезона
С 1 июня АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» вышла из удалённого режима работы. «Процедура выхода сотрудников компании проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций: масочный режим, дезинфекция рук, помещения, обработка рабочих поверхностей», - отметили в пресс-службе компании.
- «Удалёнка» ничуть не помешала работе всех структурных подразделений компании, все сотрудники ОЭЗ «Байкальская гавань» были вовлечены в рабочий процесс, возникающие вопросы снимались с повестки в кратчайшие сроки, - уверяют в компании.
Здесь добавляют, что распространение сервисов видеоконференций показало свою эффективность.
Выход из удалённого режима работы вызван наступлением нового строительного сезона. «Байкальская гавань» готовится к профилактическим и ремонтным работам, подготовкой резидента к старту строительства, к восстановлению турпотока на Байкал.
«Байкальская гавань» начала работать в обычном режиме
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Людям готовы вернуть долги по зарплате
Вызвано это наступлением нового строительного сезона
Долги вскрыли после обращения уволившейся работницы в прокуратуру
Так как выплаты идут по линии Пенсионного Фонда, при зачислении могут прийти СМС о зачислении пенсии
Это ниже, чем заявлено в госпрограмме
Ежедневно предприятие может изготавливать до 50 тысяч одноразовых медицинских масок
Арендаторы торгового комплекса «Народный» собрались на сход, где заявили о «безвыходном положении»
Также выберут лучшие гостиницы
Доехать до современного торгово-развлекательного центра «Мёд» можно на уникальном «Медовом» автобусе
Этот факт выявили иркутские таможенники
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых
На реализацию проектов золотодобывающая компания выделит 1 млн рублей
Сбербанк отметит международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей
Бизнес, 29.05.2020
Постояльцами могут стать только семьи или индивидуальные туристы
Бизнес, 29.05.2020
Бизнесмены рассказали о своих достижениях и проблемах